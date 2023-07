Ucraina | Usa valutano fornitura di bombe a grappolo a Kiev

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – L'Amministrazione Biden si trova di fronte a una decisione imminente sull'opportunità di fornire all'le controverseo cluster bombs. "Abbiamo pensato a lungo alle Dpicm (Dual Purpose Improved Conventional Munition)", ha detto il generale Mark Milley, capo degli Stati Maggiori Riuniti Usa, in dichiarazioni al National Press Club rilanciate dal Washington Post. "C'è un processo decisionale in corso", ha aggiunto. Il Post scrive di contatti nelle ultime settimane di funzionari dell'Amministrazione Biden, anche della Difesa, con il Congresso e gli alleati contrari all'uso delle munizioni cluster proprio per sostenerne la necessità in terrae fornire garanzie su come verrebbero impiegate. Secondo fonti citate dal giornale si è mobilitato il vice consigliere per la Sicurezza ...

Ucraina ultime notizie. Generale Usa, valutiamo invio armi a grappolo. Russia manda rinforzi a ...

