Ucraina ultime notizie Generale Usa | valutiamo invio armi a grappolo Russia manda rinforzi a Zaporizhzhia

(Di sabato 1 luglio 2023) Il direttore della Cia Burns ha compiuto un viaggio segreto inagli inizi di giugno, durante il quale gli è stata rivelata una strategia per riprendere i territori occupati dallae aprire le trattative per un cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell’anno. Lo riporta il Washington Post, citando alcune fonti. Kiev potrebbe premere per una fine dei combattimenti sulla base di termini accettabili per lae la popolazione. Il capo dello Stato Maggiore Usa, Mark Milley, ha detto che la controffensiva di Kiev sarà difficile, avrà bisogno di tempo e sarà “molto sanguinosa”

Madrid (Spagna), 1 lug. (LaPresse) - "Siamo e saremo con voi per tutto il tempo necessario", "sosterremo l'Ucraina a qualunque costo". Lo ha detto il premier ...