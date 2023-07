Ucraina ultime notizie Capo della Cia è stato a Kiev per un piano di pace Zelensky | uccisi 21mila mercenari Wagner

(Di sabato 1 luglio 2023) Secondo rivelazioni del Washington Post ilCia William Burns ha compiuto un viaggio segreto inagli inizi di giugno, durante il quale gli è stata rivelata dai funzionari diuna strategia per riprendere i territori occupati dalla Russia e aprire le trattative per un cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell’anno

Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...

La guerra in Ucraina è giunta al suo 493esimo giorno. Il capo del Consiglio Nazionale di Difesa e Sicurezza ucraino Danilov Oleksii ha avvisato che Kiev considererà un attacco ad una delle sue central ...