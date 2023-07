Ucraina - Ue | il presidente Sanchez a Putin | Sosterremo Kiev fino alla pace | Zelensky | Semestre decisivo per la nostra adesione all'

(Di sabato 1 luglio 2023) 01 lug 14:47: Mosca sta perdendo la guerra quindi punta al terrore 'Siccome non può vincere la guerra, Mosca così punta al terrorismo: è una minaccia non solo per l'ma per tutto il ...

A Kiev Burns ha incontrato anche ilVolodymyr Zelensky, oltre che i capi dell`intelligence. Il viaggio arriva in un momento cruciale, mentre l`Ucraina cerca di dare solidità alla ..."La nostra casa comune europea non può essere immaginata senza l', senza il nostro coraggio e il nostro impegno per la libertà e la giustizia" conclude ilucraino. . 1 luglio 2023La candidatura dell'a far parte dell'Unione europea sarà una priorità per la presidenza spagnola del Consiglio Ue che si apre oggi. Lo si legge in una dichiarazione congiunta delucraino Volodymyr ...

''Le forze armate ucraine stanno avanzando in tutte le direzioni''. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno dopo aver visitato le truppe a… Leggi ...La candidatura dell'Ucraina a far parte dell'Unione europea sarà una priorità per la presidenza spagnola del Consiglio Ue che si apre oggi. (ANSA) ...