Twitter | Snowden contro Musk

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – "Mi hai distrutto, rendendomi impossibile impegnarmi come ho fatto per anni". Ad affermarlo in un tweet indirizzato al proprietario di, Elonè il whistleblower statunitense naturalizzato russo e informatico Edward, dopo cheha annunciato per gli utenti del social network un limite alla lettura dei tweet. "Io mando i 'post' da una sessione dedicata perché non c'è alternativa a causa degli ordini dello Stato di sorveglianza, 'leggo' tramite sessioni anonime su una macchina virtuale. Ora non posso più farlo", spiega. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

