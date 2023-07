Twitter down ora | ecco perché non funziona

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) –oggi, sabato 1° luglio, non. Si rincorrono le segnalazioni di problemi da parte degli utenti della piattaforma di Elon Musk e in molti hanno letteralmente preso d 'assalto il portale italianodetector, dove il picco è ben evidente. La maggior parte dei disguidi riguarda la funzione da desktop di, meno per la App. Alcuni sono riusciti, infatti, a entrare nel social per raccontare quanto accaduto con l'hashtag #. Difficile capirenon. Anche se Musk non ha ancora dato una spiegazione ufficiale, è possibile che, come in passato, si sia trattato di un errore dovuto agli ultimi aggiornamenti. Da metà giornata è impossibile aggiornare il feed dei messaggi pubblicati dagli utenti seguiti e ...