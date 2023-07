Twitter down | Elon Musk corre ai ripari | limite temporaneo al numero di tweet visualizzabili soprattutto ai non abbonati

(Di sabato 1 luglio 2023) Nel pomeriggio sono iniziati i problemi. Unsempre maggiore di utenti ha lamentato difficoltà a caricare idel proprio feed, con il primo picco raggiunto poco dopo le 17 e il secondo intorno alle 18, con le Liste che per molti utenti sono ancora inutilizzabili. Problemi tecnici? Oppure i primi sintomi dell’ultima trovata diper racimolare il denaro pagato per l’acquisto del social network e rientrare dalle spese? Mentre la situazione delmigliorava pur rimanendo critica, infatti, intorno alle 19 il patron dell’uccellino blu pubblicava sul suo profilo un messaggio per tutti gli utenti: «Per risolvere i problemi relativi al data scraping la raccolta automatica di dati su intere pagine web, ndr e manipolazioni del sistema, abbiamo introdotto i seguenti limiti temporanei: ...

La maggior parte dei disguidi riguarda la funzione da desktop di, meno per la App. Alcuni sono riusciti, infatti, a entrare nel social per raccontare quanto accaduto con l'hashtag #...Si pensava al classico, invece il motivo, a quanto sembra poich non possiamo sapere davvero se ...in atto e la differenza di trattamento tra chi ha un profilo verificato (cioè è abbonato a...Detector, piattaforma che rileva la qualità dei servizi di, conferma i problemi con anomalie riscontrate sia dal desktop che dall'app. E ad aggiungere caos, arriva l'annuncio del ...

Twitter down ora, ecco perché non funziona Adnkronos

Roma, 1 luglio 2023 – Twitter down oggi 1 luglio. Il motivo è stato chiaro con il passare delle ore. La piattaforma social limiterà temporaneamente la lettura dei tweet per contenere l’uso di dati di ...Il social cinguettante nel caos. Nuove limitazioni annunciate da Musk per chi non possiede la spunta blu. Il social dell’uccellino blu da oggi pomeriggio è in preda al caos. Milioni di utenti lamentan ...