Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella | la recensione | un thriller deludente

Leggi su movieplayer

(Di sabato 1 luglio 2023) Ladi- Ilmia, film di produzione Lifetime nel quale la protagonista scopre di avere unae si ritrova in grave pericolo. Su Rai 2 e disponibile su RaiPlay. Tess è cresciuta insieme all'amata mamma Patricia nel ranch di famiglia, ma ora per lei è il momento di un nuovo capitolo e sta per trascorrere il cosiddetto weekend di orientamento per il college, che determinerà il suo futuro nei prossimi anni. Una situazione di imminente lontananza che porta anche il suo fidanzato a rompere con lei, per timore che a distanza la loro storia non possa funzionare. Come vi raccontiamo nelladi- Il...