Tv | Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5

(Di sabato 1 luglio 2023) “Canale 5 ehanno concordato che dalla prossima stagione l’artista nonpiù5”. Lo annuncia Mediaset, ringraziando “per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”. “Il contratto dell’artista – ricorda l’azienda – è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 eprocederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

non condurrà più Pomeriggio 5.non condurrà più Pomeriggio 5, il comunicato di Mediaset 'Canale 5 ehanno concordato che dalla prossima stagione l'artista ...Negli ultimi mesi, e in particolare con l'avvicinarsi della fine della stagione televisiva e i pronostici di quella nuova che partirà a settembre, si era ipotizzato chelasciasse ...Dopo quindici anninon condurrà più Pomeriggio 5 . Archiviati mesi di indiscrezioni e sussurri di ogni genere - per la verità già un anno fa Dagospia anticipò la sua uscita da Mediaset - , il Biscione ha ...