Tutto rinviato in autunno | la sospensiva sul Mes manda la sinistra fuori giri

(Di sabato 1 luglio 2023) Si prevedeva che il Mes arrivasse in aula ine così sarà. Ieri la maggioranza si è presentata a Montecitorio con in tasca una «questione» per rinviare di quattro mesi la trattazione del progetto di legge per la ratifica delle modifiche al trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità. Dopo un confronto nel centrodestra e con Palazzo Chigi viene dunque confermato il termine più breve rispetto a quelli, circolati fino alla serata di giovedì, in cui si ipotizzava il rinvio di un anno per arrivare alle elezioni europee. Le opposizioni vanno all'attacco ma nella coalizione di governo non si scompongono, con il premier Giorgia Meloni che dal Consiglio europeo di Bruxelles sembra snobbare la questione: «Il Mes è un tema che non mi viene posto e questo probabilmente vuol dire che» in Europa «non c'è la stessa attenzione che noi gli ...