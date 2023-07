(Di sabato 1 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Gli albergatori e le aziende turistiche diPmi lanciano l’allarme: glisempre più frequenti dei siti internet e delle società che offronorologicheinilnel periodo più importante dell’anno. “Questi– spiega Corrado Della Vista, delegato nazionalePmi al– hanno un impatto diretto sull’affluenza dei turisti nelle località, generando conseguenze negative per gli operatori e per l’economia locale”. “E’ fondamentale sottolineare come una previsionerologica errata per il fine settimana possa determinare una significativa diminuzione di visitatori in una determinata località. ...

Le aziende delassociate aPmi invitano pertanto le istituzioni, le società meteorologiche e tutte le parti interessate a collaborare in modo sinergico per ridurre al minimo gli ...Le aziende delassociate aPmi invitano pertanto le istituzioni, le società meteorologiche e tutte le parti interessate a collaborare in modo sinergico per ridurre al minimo gli ...... Silvia Angeluccetti in rappresentanza dell'assessorato Sport, Grandi eventi,e Moda di ... Clara Tosi (Artisanal Intelligence), Sandro Di Castro (PMI) e, in videoconferenza, Giulio ...

Turismo, Conflavoro: Errori previsioni meteo mettono in crisi settore Affaritaliani.it

"Una previsione meteorologica errata per il fine settimana possa determinare una significativa diminuzione di visitatori in una determinata località" ...Gli albergatori e le aziende turistiche di Conflavoro Pmi lanciano l'allarme: gli errori sempre più frequenti dei siti internet e delle società che offrono previsioni meteorologiche - afferma l'associ ...