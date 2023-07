Trovato verme alieno in questo mare italiano | “una seria minaccia”

Leggi su quifinanza

(Di sabato 1 luglio 2023) Nei pressi del porto commerciale di Civitavecchia, una città del Lazio situata a nord di Roma, è stata recentemente identificata una specie aliena di. Si tratta di un polichete appartenente alla famiglia dei sabellidi, chiamato Laonome triangularis, originario delle acque australiane. Questa specie è considerata invasiva nel Mar Mediterraneo orientale, dove è stata per la prima volta individuata nel 2009, lungo la costa della Turchia. Fino ad ora, ilnon era mai stato segnalato in Italia o nelNostrum occidentale in generale. La presenza di alcuni esemplari nel Mar Tirreno rappresenta unasignificativa per la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi locali, in quanto si tratta di una specie straniera invasiva. La scoperta del progetto SeAlien Il team di ricerca, guidato da scienziati ...