(Di sabato 1 luglio 2023) Ritmi irlandesi, ballate tradizionali, jigs e reels abbinati a composizioni originali chiudono l’ultimo concerto delal Boschetto del Ferdinandeo di Trieste con i triestini Wooden Legs, dalle 21.15. Per la rassegna “Spazio ai gruppi locali” la band presenterà il suo ultimo album. Alle 23.15 estrazione del biglietto della lotteria celtica e premiazioni sul palco. A chiudere l’edizionedel festival sarà invece lo spettacolo di focogiocoleria di Vassago. Ultima giornata con le amatissime animazioni della Compagnia San Giorgio e il Drago, bambini e genitori potranno immergersi in questo divertente gioco/spettacolo interattivo rivivendo le avventure di “Il Signore degli Anelli. Le battaglie del del Fosso di Helm e di Minas Thirit” dalle 11.00 e di nuovo alle 15.00 rivivendo le ...

Libri & misteri #1' (Edizioni, 2022) di Ornella De Luca e 'Nuvole grigie' (Scatole ... a Milazzo : il Festival del Cinema Italiano , a questo link per il. Serate danzanti venerdì 9 ...... è quello che promette la XXIII edizione delCeltic Festival , che si tiene come ogni anno negli spazi suggestivi del Boschetto del Ferdinandeo a Trieste . Il(consultabile qui ) è ...Libri & misteri #1' (Edizioni, 2022) di Ornella De Luca e 'Nuvole grigie' (Scatole ... a Milazzo : il Festival del Cinema Italiano , a questo link per il. Serate danzanti venerdì 9 ...

Triskell: programma domenica 2 luglio 2023 Udine20 2020

Apre con il solstizio d’estate la ventitreesima edizione del Triskell, il festival internazionale di musica e cultura celtica presso il Boschetto del Ferdinandeo di Trieste, lo scatenato medieval-rock ...Dal 21 giugno al 2 luglio torna Triskell, Festival internazionale di musica e cultura celtica di Trieste, edizione 23, con un vario programma di appuntamenti presentato questa mattina nel municipio di ...