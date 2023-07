Tragedia in Formula 3 | il 18enne Van’t Hoff perde il controllo dell’auto | rimane in mezzo alla pista e viene travolto – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) Dramma sul circuito belga di Spa Francorchamps, dove ha perso la vita il giovane pilota olandese di3 Dilano, all’età di 18 anni.era lanciato verso il traguardo, durante l’ultimo giro della gara valida come quarta tappa del campionato di3 regionale europea, quando a causa della pioggia battente ha perso ildella propria monoposto, all’uscita dell’ultima curva prima del rettilineo “Kemmel”. L’auto del giovane non è però uscita fuori, continuando a slittare al centro del tracciato dove è si è scontrata con la monoposto di Adam Fitzgerald che sopraggiungeva a tutta velocità. Un dramma fin troppo simile a quello in cui perse la vita il pilota di2 Anthoine Hubert, nel 2019. ...