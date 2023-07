Traffico Roma del 01-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Luceverdedi nuovo all’ascolto risolto l’incidente sulla A1 nei pressi della diramazione dinord ora restano lieve rallentamento in direzioneprudenza Tuttavia sulle del territorio interessate da pioggia e vento forte per una manifestazione in corso in zona Fonte Nuova via Nomentana resta chiusa altra via Primo Maggio e via Boccaccio con conseguenti deviazioni la linea bus 337 in zona Appia possibili rallentamenti in prossimità del Ippodromo delle Capannelle per la manifestazione musicale Rock insulla via Pontina auto in coda per un incidente avvenuto all’altezza di Pomezia Sud in direzione Latina difficoltà anche per chi viaggia in direzione della capitale per un veicolo in panne tra Tor de’ Cenci e la via Cristoforo Colombo in direzione ...