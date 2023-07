Traffico Roma del 01-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Luceverdema pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto sulla A1 auto in coda per un incidente tra Ponzanono e la diramazione diNord in direzionecomplessivamente regola invece sulle strade della capitale in zona Fonte Nuova chiusa per manifestazione via Nomentana tra via Primo Maggio e via Boccaccio con conseguenti deviazioni della linea bus 337 gli allenamenti sul Raccordo Anulare in zona sud tra Laurentina ed Appia in carreggiata esterna in zona Appia spostamenti in aumento in prossimità del Ippodromo delle Capannelle dove è in corso la manifestazione musicale Rock inper un incidente auto in coda poi lungo vicolo della Basilica all’altezza di via Appia Pignatelli interna dei Trasporti orario prolungato per le metropolitane con ...