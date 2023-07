Traffico Roma del 01-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) Luceverdedi nuovo Ben ritrovati all’ascolto resta scherzo illungo le strade della capitale maggiori spostamenti sul Raccordo Anulare nella zona sud tra la via Laurentina e l’ardeatina in carreggiata esterna trafficata anche la via Cristoforo Colombo tra via di Acilia in via di Malafede ma senza particolari disagi all’Euro brevi rallentamenti in viale della Tecnica per un incidente all’altezza di viale dei Campioni possibili rallentamenti in prossimità dell’ Ippodromo delle Capannelle dove in corso la manifestazione musicale Rock ina Gianicolense riaperta via Federico Ozanam chiude in precedenza per interventi di potatura del Comune di Fonte Nuova per una manifestazione chiusa al transito via Nomentana tra via Primo Maggio e di avvocato deviate Inoltre la linea bus 337 sempre in tema di ...