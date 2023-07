Traffico Roma del 01-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità trovati all’ascolto breve rallentamento momento sul Raccordo Anulare tra la Tiburtina e la 24 in carreggiata interna qualche rallentamento anche sul tratto Urbano della A24 in prossimità del raccordo in uscita dalla città in zona Prenestino labicano possibili rallentamenti in via della Marranella per un incidente all’altezza di via Visconte Maggiolo per interventi di potatura al Gianicolense chiusa via Federico Ozanam 3 via Fabiola e Piazza di Donna Olimpia fino a cessate esigenze nel Comune di Fonte Nuova per una manifestazione oggi e domani a partire dalle 14 chiusa al transito via Nomentana tra via Primo Maggio e via Boccaccio deviata Inoltre la linea bus 337 sempre in tema di trasporti ricordiamo che la linea tram 19 è sostituita da bus da piazza Risorgimento a Valle Giulia ...