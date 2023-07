Traffico Roma del 01-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto migliora nettamente ilsulle strade della capitale brevi rallentamenti al momento sul tratto Urbano della A24 tra via di Tor Cervara divido con il raccordo anulare in uscita dalla città Qualche rallentamento anche sul raccordo tra la 24 è la Casilina nelle due carreggiate circolazione tornata regolare invece sulla diramazione diSud in zona Prenestino labicano possibili rallentamenti in via della Marranella per un incidente all’altezza di via Visconte Maggiolo per interventi di potatura al Gianicolense chiusa via Federico Ozanam 3 via Fabiola di Donna Olimpia fino a cessate esigenze nel Comune di Fonte Nuova per una manifestazione oggi e domani a partire dalle 14 chiusa al transito via Nomentana tra via Primo Maggio e via Boccaccio devi Inoltre la linea bus 337 ...