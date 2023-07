Traffico Roma del 01-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione per lavori di ripristino In seguito a incidente sulla diramazione disud ci sono file tra il casello e Torrenova in direzione del raccordo per un incidente avvenuto nelle scorse ore ancora disagi in via di Fioranello nei pressi dell’ Appia Antica auto in coda sulla Nomentana tra via Dante da Maiano e la rotatoria con via Palombarese in uscita daal Gianicolense per interventi di potatura chiusa via Federico Ozanam tra via Fabiola e Piazza di Donna Olimpia per una manifestazione nel Comune di Fonte Nuova oggi e domani a partire dalle 14 via Nomentana sarà chiusa altra via Primo Maggio e la rotonda con via Boccaccio deviata la linea bus a 337 Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che la linea tram 19 è sostituita da bus tra ...