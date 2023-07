Traffico Roma del 01-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati o nuovo aggiornamento Iniziamo dalla A1Firenze dove per un incidente avvenuto in precedenza si sono formati i codini 7 km tra diramazionenord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli code per un km sulla diramazioneSud tra il casello e Torrenova dove sono in Corso lavori di ripristino della sede stradale in seguito a incidente anche sulla-fiumicino abbiamo code per un incidente avvenuto in precedenza su viadotto della Magliana le file verso Fiumicino auto in coda sulla Flaminia tra Corso Francia & via di Grottarossa in direzione del raccordo anche in questo caso si incidente altri disagi dovuti a incidenti in via di Fioranello in prossimità dell’ Appia Antica in via di Vigna Murata nei pressi del Viale Stefano Gradi è in via Val di ...