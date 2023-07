Traffico Roma del 01-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per un incidente avvenuto nelle scorse ore sulla diramazioneSud chiusa l’uscita di Torrenova in direzione della capitale e per questo ci sono file tra il velo e l’uscita di Torrenova prudenza per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra il Viale Togliatti e torcervara fuori il raccordo rallentamenti per incidente in via di Boccea in prossimità di via carezzano Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che per lavori il tram 19 è sostituito da bus tra Risorgimento e Valle Giulia dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta per il momento è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità