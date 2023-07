Traffico Roma del 01-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per un incidente è stato chiuso il tratto della diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo in direzione della capitale e per questo abbiamo code tra il casello dell’uscita Torrenova incidenti anche in città in Largo Angelo Fochetti a Garbatella in via Portuense nei pressi di via della Muratella siamo in zona Ponte Galeria attenzione alla guida per i possibili rallentamenti scarsi gli spostamenti sulla rete viaria capitoline queste prime ore di sabato mattina per quanto riguarda il trasporto pubblico fino alle 9 di oggi sospeso il servizio della linea Metre per lavori ad Acilia Sud attivi due se si sostitutivi con bus 3 EUR Magliana e Cristoforo Colombo bus Express mare diretti con transito su via Cristoforo Colombo e bus tutte le estrazioni che invece fermano in tutte le stazioni ...