Tour de France | la prima tappa metterà già in mostra i big | i favoriti

(Di sabato 1 luglio 2023) Via alde2023. La Grande Boucle si apre oggi a Bilbao con unamolto dura: 182 km, con ritorno a Bilbao, con cinque GPM e varie altre salite che potrebbero far esplodere subito la ...

Via alde2023. La Grande Boucle si apre oggi a Bilbao con una tappa molto dura: 182 km, con ritorno a Bilbao, con cinque GPM e varie altre salite che potrebbero far esplodere subito la corsa e ...Giulio Ciccone, uno dei sette azzurri al2023, ha parlato così alla partenza del2023, tra sogni di vittoria e difficoltà da incontrare lungo la strada (dal nostro inviato Francesco ...AGI - È iniziato ilde. La prima tappa è partita oggi alle 12.30 da Bilbao tra il fervore dei Paesi Baschi spagnoli, con Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard come grandi favoriti e la preoccupazione per i ...

Tour de France, oggi la prima tappa: già tanta salita, attesa per i big la Repubblica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 A proposito della Bahrain-Victorious, da segnalare come a loro siano stati assegnati i numeri dal 62 al 69; il 61 è stato dato, alla memoria, al povero ...La rivalità tra Pogacar, il Piccolo Principe, e Vingegaard, il re Pescatore, animerà questo Tour de France. Gli storici duelli della Grande Boucle.