Tour de France. La parata dei gemelli Yates alla festa di Bilbao

(Di sabato 1 luglio 2023) Facevano il loro effetto le strade basche addobbate per ilde. Si restava quasi incantati a guardarle al passaggio dei corridori. Colori, bandiere, un sacco di gente, gente felice. Ovunque. Nei tratti in piano, pure lungo le discese c’era qualcuno, e sì che non c’è mai nessuno lungo le discese, ma nei Paesi Baschi sì, anche lì. Forse erano quelli che si era attardati o svegliati tardi e ai lati delle strade in salita non avevano trovato posto. Perché erano colme di gente le strade in salita, che sembrava di essere sui Pirenei. Ci passavano a malapena i corridori per quanta gente c’era, e tutta festosa ed eccitata. E non erano nemmeno grandi salite, collinette: isi le avevano battezzate cote e quando isi fanno così vuol dire non è che si sale a lungo, il giusto per fare un po’ di confusione sui ...