Tour de France | la folla di Bilbao dimostra che a Firenze sarà delirio di tifosi

(Di sabato 1 luglio 2023) Nel 2024 l'appuntamento imperdibile, con la Grand Boucle che partirà dal capoluogo toscano. Il sindaco Nardella nei Paesi Baschi per vedere da vicino la "macchina"

Nel 2024 l'appuntamento imperdibile, con la Grand Boucle che partirà dal capoluogo toscano. Il sindaco Nardella nei Paesi Baschi per vedere da vicino la "macchina"Se qualcuno aveva dubbi sulla reale condizione fisica di Tadej, beh, le prime rampe delhanno subito contribuito a spazzarli via senza troppe pretese. L'accelerazione sulla Cote de Pike ha fatto ...Adam Yates vince la prima tappa delde, 182 km con partenza e arrivo a Bilbao e conquista la prima maglia gialla. L'inglese della Uae Team Emirates precede di 4" il fratello gemello Simon Yates (team Jayco Alula) e di 12" lo ...

Indimenticabile giornata per l'inglese Adam Yates al Tour del France: per la prima volta ha vinto una tappa, che gli ha permesso di indossare ...