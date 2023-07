Tour de France | a Bilbao trionfano i gemelli Yates

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 1 luglio 2023) L'inizio delde2023 non ha deluso le aspettative del gran pubblico. Sul traguardo a Bilbao per la prima volta sono due gemelli ad arrivare per primi, con Adam Yates che batte Simon. Meglio Pogacar di Vingegaard nella volata degli altri. Brutta caduta per Carapaz e Mas, che è costretto al ritiro