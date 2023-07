Tour de France 2023 | Yates vince prima tappa ed è maglia gialla

Adam Yates vince la prima tappa delde, 182 km con partenza e arrivo a Bilbao e conquista la prima maglia gialla. L'inglese della Uae Team Emirates precede di 4" il fratello gemello Simon Yates (team Jayco Alula) e di 12" lo ...Pogacar e Vingegaard staccano tutti, a eccezione di Lafay, in salita Facevano il loro effetto le strade basche addobbate per ilde. Si restava quasi incantati a guardarle al passaggio dei ...BILBAO (SPAGNA) " Adam Yates è la prima maglia gialla delde2023. Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco - AlUla) in una volata a due, vincendo la prima tappa delde2023, la Bilbao - Bilbao di 182 ...

La frazione con partenza ed arrivo a Bilbao, di 182 km, ha inaugurato il Tour de France 2023 di ciclismo su strada: nella graduatoria del Gran Premi della Montagna è in testa lo statunitense Neilson P ...TOUR DE FRANCE - Andiamo ad analizzare quanto successo nella 1a tappa di Bilbao. Qual è il big che esce meglio Chi ha deluso La frazione inaugurale ha ...