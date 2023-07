Tour de France 2023 | tappa di oggi Bilbao-Bilbao | orari | percorso | tv | favoriti Subito battaglia tra Pogacar e Vingegaard?

(Di sabato 1 luglio 2023) Finalmente si comincia. Dopo tanta attesa ecco lo spettacolo: in scena la primadelde. Edizione particolare con la partenza dalla Spagna, Paesi Baschi precisamente: al via la frazione inaugurale in quel di. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, ie come seguirla in TV.E ALTIMETRIA Nella prima parte di gara ci saranno il Côte de Laukiz (2.1 km al 6.8% di pendenza media) e il Côte de San Juan de Gaztelugatxe (3.6 km à 7.9%), oltre ad altri strappi e salitelle non riconosciute come GPM. Si arriverà poi al traguardo volante di Gernika-Lumo al km 88,2 e in seguito si entrerà nella seconda parte della corsa, dove non mancheranno le insidie: intorno al km 105 comincerà un’altra ascesa non catalogata ...

Domani Tadej Pogacar incomincerà ildedella riscossa, quello che, nei suoi desideri, deve valere la terza volta a Parigi in Maglia Gialla . La vittoria del 2020 fu una sorpresa, in parte dura da metabolizzare per il ...... che si è messo in luce nel 2022 vincendo la Gand Wevelgem e una tappa al Giro d'Italia : "Quando ero piccolo, non avrei mai sognato di partecipare a una corsa come ilde; pensavo che ...In Plaza Nueva campeggia un gigantesco "Ongi etourri", ma stavolta è il, ed è la Francia a chiedere aiuto ai bilbaini, al popolo che uccise il paladino Orlando in un'imboscata, nella notte dei ...

Ciclismo, Tour de France 2023 in diretta integrale su Eurosport 1 e Discovery + , Parte sabato 1° luglio da Bilbao la 110ª edizione del Tour de France, la più importante corsa dell’anno per gli appass ...Il danese cerca il bis dopo il trionfo dello scorso anno, lo sloveno - reduce da un infortunio - ha tanta sete di riscatto – La 110. edizione della Grande Boucle sarà una corsa per scalatori veri: son ...