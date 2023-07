Tour de France 2023 | Richard Carapaz costretto al ritiro | le cause dell’abbandono

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Calato il sipario sulla prima tappa delde. La prima frazione della Grande Boucle ha regalato non poche emozioni, in una giornata nella quale è stato il britannico Adam Yates a trionfare e a conquistare la prima Maglia Gialla, nella stage che ha preso il via da Bilbao (Spagna). C’è però da segnalare una notizia importante, ovvero ildi uno dei grandi protagonisti del, ovvero il corridore della EF Education Easy Post,. L’ecuadoriano, infatti, è rimasto coinvolto in una caduta lungo la discesa dall’Alto de Vivero. Insieme a lui è finito a terra anche lo spagnolo Enric Mas, capitano della Movistar. In entrambe le situazioni si è dovuto prendere atto della situazione e l’abbandono è stata l’unica decisione possibile. ...