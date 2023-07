Tour de France 2023 | programma e calendario tappe | orari | diretta tv e streaming

(Di sabato 1 luglio 2023) Ile ilcompleto delde, la più importante corsa del panorama del ciclismo internazionale di scena quest’anno dall’1 al 23 luglio con la sua edizione numero 110. La Grande Boucle promette come sempre spettacolo e tutti si aspettano un nuovo capitolo della sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con tanti altri big a giocarsi il podio dei Campi Elisi. Quest’anno ilpropone un percorso con diverse novità, a cominciare dalla Grande Partenza nei Paesi Baschi e i Pirenei inseriti addirittura nella prima settimana. Non mancheranno le grandi salite anche sulle Alpi, ma saranno i Vosgi a incoronare il vincitore prima della passerella parigina. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.DE...

Voilà, ecco ildepiù originale del nuovo millennio. Inizia oggi da Bilbao l'edizione numero 110 della Grande Boucle : 3405 km da percorrere per arrivare il 23 luglio sugli Champs Elysées . È un percorso ...Giallo e oro, per chi vince ildeè in pratica la stessa cosa. È il segno distintivo più chiaro e prezioso che indica il massimo per un ciclista. Uno che ha vissuto l'età dell'oro ...BILBAO " Ilde2023 si apre a Bilbao con una tappa molto dura, simile a una classica delle Ardenne. 182 km, con ritorno a Bilbao, con cinque GPM e varie altre salite non categorizzate che potrebbero ...

Il Tour de France 2023 si conferma la regina delle corse in calendario anche per il montepremi complessivo che mette a disposizione di chi vi partecipa ...