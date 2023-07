Tour de France 2023 | prima tappa Bilbao-Bilbao | percorso e altimetria

(Di sabato 1 luglio 2023) Ile l’delladelde, che si apre con 182 chilometri nei Paesi Baschi e arrivo a. Una frazione tutt’altro che banale, con cinque GPM di cui tre negli ultimi 40 chilometri. E saranno proprio queste breve ma impegnative salite a decidere chi sarà lamaglia gialla di questa edizione. Attenzione in particolare alla Cote de Vivero (4,2 km al 7,3% medio), che sarà superata a meno di 30 km dalla conclusione, e alla Cote de Pike che con i suoi 2000 metri al 10% medio e punte superiori al 15% sarà superata ai -10 km dal traguardo. Attenzione anche alle ultime centinaia di metridel traguardo, che non saranno del tutto ...

Voilà, ecco ildepiù originale del nuovo millennio. Inizia oggi da Bilbao l'edizione numero 110 della Grande Boucle : 3405 km da percorrere per arrivare il 23 luglio sugli Champs Elysées . È un percorso ...Giallo e oro, per chi vince ildeè in pratica la stessa cosa. È il segno distintivo più chiaro e prezioso che indica il massimo per un ciclista. Uno che ha vissuto l'età dell'oro ...BILBAO " Ilde2023 si apre a Bilbao con una tappa molto dura, simile a una classica delle Ardenne. 182 km, con ritorno a Bilbao, con cinque GPM e varie altre salite non categorizzate che potrebbero ...

Il Tour de France 2023 si conferma la regina delle corse in calendario anche per il montepremi complessivo che mette a disposizione di chi vi partecipa ...