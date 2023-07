Tour de France 2023 | il duello Vingegaard-Pogacar su un percorso sperimentale Se funziona | sarà il ciclismo del futuro

(Di sabato 1 luglio 2023) Voilà, ecco ildepiù originale del nuovo millennio. Inizia oggi da Bilbao l’edizione numero 110 della Grande Boucle: 3405 km da percorrere per arrivare il 23 luglio sugli Champs Elysées. È un: addio alle grandi salite oltre i 2mila metri (ce ne saranno giusto due), addio ai tapponi di montagna concentrati nell’ultima settimana, addio alle lunghe cronometro. Ilrimescola le carte e prova a disegnare un nuovo modo di vivere, di correre, di intendere il. Tappe brevi, alcune brevissime. Una sola crono di appena 22 km. Trappoloni fin dal primo giorno, salite vere nella prima settimana. Tutto molto caotico, masu questoche andrà in scena la grande rivincita tra il campione ...

Giallo e oro, per chi vince ildeè in pratica la stessa cosa. È il segno distintivo più chiaro e prezioso che indica il massimo per un ciclista. Uno che ha vissuto l'età dell'oro ...BILBAO " Ilde2023 si apre a Bilbao con una tappa molto dura, simile a una classica delle Ardenne. 182 km, con ritorno a Bilbao, con cinque GPM e varie altre salite non categorizzate che potrebbero ...Occhi puntati soprattutto sul ciclismo dato che comincia ilde2023. Spazio anche al volley con l'Italia che sfida la Croazia in VNL, al tennis con le finali dei tornei di Eastbourne, Bad ...

Da Bilbao a Parigi, dal 1° al 23 luglio: la Boucle continua a scrivere il romanzo giallo tra modernità e tradizione. Con diverse novità ...Il ciclismo torna protagonista, è il momento del Tour de France 2023. Parte l'edizione numero 110 della Grande Boucle, la tanto attesa sfida tra il vincitore uscente Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e T ...