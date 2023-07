Tour de France 2023 | come inizio non ci si può lamentare

Leggi su tpi

(Di sabato 1 luglio 2023) Il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates) ha vinto la prima tappa del 110°deuna kermesse di 182 chilometri con partenza e arrivo a Bilbao. Il 31enne di Bury ha preceduto sul traguardo, al termine d’una rampa di 1.100 metri, il gemello Simon (Team Jayco AlUla), giunto staccato di quattro secondi. Al terzo posto si è piazzato il campione di Slovenia, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che ha conquistato quattro secondi di abbuono, probabilmente più pesanti a livello morale che cronometrico. In classifica generale, complici gli abbuoni, il vantaggio di Adam è di otto secondi sul fratello e 18” sul suo capitano. In partenza è andata subito via una fuga composta da cinque corridori: isi Lilian Calmejane (Intermarché Circus Wanty), Valentin Ferron (TotalEnergies) e Simon Guglielmi (Arkea Samsic), l’olandese Pascal ...