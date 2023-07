(Di sabato 1 luglio 2023) Alberto, due volte vincitore delde France ed oggi commentatore per Eurosport, ha analizzato i favoriti per la vittoria finale affermando di rivedersi nel ciclista danese

Alberto, due volte vincitore delde France ed oggi commentatore per Eurosport, ha analizzato i favoriti per la vittoria finale affermando di rivedersi nel ciclista danese... Wladimir Belli, Moreno Moser e le analisi del campione della Grande Boucle Alberto(2007 e 2009) e del maestro classico Philippe Gilbert in motocorsa. LA PROGRAMMAZIONE DELDE FRANCE ...BILBAO Albertoè stato uno degli ultimi grandi di Spagna e uno dei 7 corridori di sempre ad aver vinto tutti i Grandi Giri. Al, conquistato nel 2007 e nel 2009, è opinionista per Eurosport e Warner ...

Tour, Contador: "Vingegaard come me in salita. Mi aspetto emozioni e battaglie." La Gazzetta dello Sport

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Prima Tappa del Tour de France 2023. Finalmente l'attesa è finita e la corsa più impor ...Ciclismo, Tour de France 2023 in diretta integrale su Eurosport 1 e Discovery + , Parte sabato 1° luglio da Bilbao la 110ª edizione del Tour de France, la più importante corsa dell’anno per gli appass ...