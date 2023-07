Toscana Pride | Azione Pistoia parteciperà | il Comune di Pistoia no

(Di sabato 1 luglio 2023) Il, evento annuale per ricordare le battaglie vinte e quelle da portare avanti da parte della comunità LGBTQIA+, ha suscitato discussioni. 80 enti pubblici hanno aderito, ma non il ...

Il, evento annuale per ricordare le battaglie vinte e quelle da portare avanti da parte della comunità LGBTQIA+, ha suscitato discussioni. 80 enti pubblici hanno aderito, ma non il Comune ...Sabato 8 luglio sarà la giornata del, che nel pomeriggio colorerà le vie del centro di Firenze ma che troverà spazio anche all'interno della Stella Rossa. Il concerto sul main stage di ...E poi porte aperte per il postcon un after party dalle 23.

Il Toscana Pride torna a Firenze l'8 luglio. Lunedì 3 la presentazione Toscana Notizie

Il Toscana Pride, evento annuale per ricordare le battaglie vinte e quelle da portare avanti da parte della comunità LGBTQIA+, ha suscitato discussioni. 80 enti pubblici hanno aderito, ma non il Comun ...Pubblico e ad ingresso gratuito, si terrà dal 5 al 9 luglio. Aggancio con il Toscana Pride Dal 5 al 9 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival pubblico e ad ingresso gratuito di Arci Fire ...