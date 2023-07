Torta di ciliegie | è così buona che si scioglie in bocca Ha 140 kcal

Leggi su donnaup

(Di sabato 1 luglio 2023) Un dolce buonissimo e cremoso da preparare prima di subito è ladi. La presentazione di questadifarà venire l’acquolina ina chiunque la vedrà. È un dolce infatti perfetto da mangiare sia a colazione che a merenda ed è golosissima, sana e ha poche calorie. Vedrai con i tuoi occhi che questo dolce è facilissimo da portare a termine e inoltre a fine pagina potrai guardare un video tutorial utile proprio per non farti perdere nemmeno il più piccolo passaggio e di questo ringraziamo il sito Pane e Mortadella per la gentile concessione. Non aspettare ancora! Comincia subito a realizzare questo dolce destinato a piacere a tutti. Non ne rimarrà nemmeno un pezzettino.dicremosissima: ingredienti e preparazione. Potrai ...