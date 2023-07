Torna l’opera di Burckhardt sul XV secolo italiano | epoca dell’individuo versatile

(Di sabato 1 luglio 2023) Con i tempi che corrono, in cerca di D’Annunzi e Danti da celebrare, il ministero della Cultura dovrebbe prendere in mano il librone di JacobIl Rinascimento italian... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ronconiin teatro e manda in scena lo spettacolo con pannelli vuoti, al posto delle immagini dei politici, fingendo di essere stato costretto a censurare. In sostanza celebrò la censura ...Sorrento Lemonjazz FestivalLemonjazz Festival Sorrento a ... Domenica 2 luglio sul palco salgono'Enrico Valanzuolo Trio e poi ... ha accompagnato la performance con letture tratte dall'. ...Summer in Winter Alle ore 21 nei Giardini Winter"Il ... Ingresso libero DIANO MARINA Balliamoci'estate Alle 21.30 sul Molo ... Il Rossese di Dolceacquain Piazza Dalle ore 18 in Piazza ...