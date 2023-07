Tiro a volo | Giochi Europei 2023 | Pellielo Rossi in finale per l’oro nel trap misto De Filippis Grassia per il bronzo

(Di sabato 1 luglio 2023) Due coppie italiane si giocheranno una medaglia nella specialità non olimpica deldelai: Italia 1 di Jessicae Giovanniè inper, mentre Italia 2 di Mauro Dee Giuliasparerà per il. Le qualificazioni sono state vinte da Gran Bretagna 1 di Matthew John Coward Holley e Lucy Charlotte Hall con 144/150, mentre per il secondo posto nell’ultimo atto si è dovuto ricorrere allo shoot off, dato che ben tre coppie hanno chiuso a quota 143/150. A spuntarla è stata Italia 1 di Jessicae Giovanni, che si è guadagnata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35: L'appuntamento con le finali del trap a coppie miste è per le 14.45. A più tardi 13.59: JESSICA ROSSI E GIOVANNI PELLIELO VINCONO LO SHOOT OFF E SONO I ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00: Un solo errore per Grassia nella seconda serie e Italia 1 resta saldamente al comando, al momento in solitaria, con 97/100, seguono Finlandia 95, Porto ...