Timothy Weah alla Juve | ' mio padre decisivo nella scelta'

Commenta per primo, nuovo acquisto della Juventus , ha parlato per la prima volta da quando è ufficiale il suo passaggio in bianconero ai canali ufficiali della società: SOGNO - 'Sono entusiasta, onorato e ...Spero - ha concluso- di raggiungere grandi obiettivi alla Juventus, qui c'è un'ottima squadra, un ottimo staff tecnico e un personale fantastico he lavora dietro le quinte. . . 1 luglio ...La Juve ha il suo nuovo uomo per la fascia. I bianconeri hanno ufficializzato l'ingaggio di, primo colpo dell'estate per la Vecchia Signora, che ha firmato un contratto quinquennale . Dopo 23 anni, dunque, un altrotorna in Serie A: il papà George, oggi Presidente della ...

Ufficiale | Timothy Weah è un giocatore della Juventus Juventus Football Club

Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club parlando anche del periodo vissuto al Milan dal padre George: "Il periodo di mio padre ..."Mio padre George è un grande tifoso della Juventus e questo mi ha aiutato nella scelta. Arrivo in uno dei club più grandi, è un sogno che si avvera e non vedo ora l'iniziare". Sono le prime parole de ...