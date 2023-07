Thuram | «Contento di essere all’Inter! Spero di vincere tanto»

(Di sabato 1 luglio 2023) Marcusè il primo rinforzo ufficiale dell’Inter di questa finestra di mercato. Il francese, ai microfoni di Inter TV, parla del suo arrivo MESSAGGIO – Marcusè il primo acquisto della sessione estiva di mercato dell’Inter. Queste le prime parole da calciatore nerazzurro da parte del francese ai microfoni di Inter TV: «Sono davvero moltodiqua, oggi è un grande giorno. Guardavo la Serie A quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni. Venire in Serie A per me è come tornare a casa. Il campionato italiano è molto cambiato da quando giocava mio papà. Lui però mi ha dato tanti consigli, da padre: giocare con gioia, sfruttare il momento e godermi ogni momento, perché il mio sogno è diventato realtà.di poter fare molti gol con questa maglia e di ...

