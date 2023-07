“The Idol” infernale | la serie che tutti adorano odiare

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lily - Rose Depp, l'attrice protagonista della serie televisiva(in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), ha ammesso di non essere interessata alle storie che non contemplano la tematica del sesso. Ha recentemente dichiarato in un'intervista ...'Non sono mai stata interessata a fare qualcosa di puritano': Lily - Rose Depp difende a spada tratta la scena di sesso esplicito in...(voto 8/10)(stagione 1, episodi 1 - 4)è la serie più criticata - ma che dico criticata - massacrata dell'anno. A parte forse giusto Velma, lo spin - off di Scooby - Doo che su ...

Flop clamoroso e chiusura anticipata: la serie tv The Idol è un disastro ilGiornale.it

Voleva essere la serie tv più sconvolgente di sempre, invece è stato bollato come il pozzo senza fondo del cattivo gusto. Storia di un progetto folle e perverso che ha messo in imbarazzo il jet set ho ...Lily-Rose Depp è al centro delle scene più audaci ed esplicite di The Idol.