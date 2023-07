Tezenis Summer Festilval di Genova | 45mila spettatori

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 luglio 2023) Il Presidente Toti ha commentato: “Una festa bellissima,e Liguria location uniche per grandi eventi”– “Nonostante il tempo incerto, questa sera piazza della Vittoria ha fatto da sfondo ad una festa bellissima, con tanti ragazzi, da tutta la Liguria e non solo, che sono arrivati aper questo grande concerto. Una serata con i grandi nomi del panorama musicale italiano, che dimostra ancora una volta come la città e la regione siano sempre più richieste per ospitare i grandi appuntamenti della musica, dello sport e dello spettacolo: un settore, quello degli eventi, che svolge anche un importante ruolo nella promozione del territorio, facendo conoscere le eccellenze e le bellezze liguri, aumentando così l’attrattività turistica della Liguria”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti, che questa sera in piazza ...