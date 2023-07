Testamento Berlusconi | settimana decisiva | Monza che piace ai greci verso la vendita

Ancora nessuna novità sulla data dell'apertura deldi Silvio. Indiscrezioni danno come possibile i primi giorni di luglio, ma al momento non ci sono conferme. A maggior ragione considerato che potrebbero esserci sorprese. Tra i ...Silvio, il giallo del: possibili modifiche durante i ricoveri al San Raffaele Serie A, quando inizia il campionato: ufficializzate date e soste per le nazionali. 'Calendario il ...MILANO. A tre settimane dalla morte di Silvioil suoancora non è stato aperto, con tutti gli equilibri che potrà sugellare in Fininvest e, a cascata, nella due controllate maggiori Mfe - Mediaset e Mondadori, ma anche nella ...

Il testamento di Berlusconi ancora chiuso, l’attesa è lunga. Si va verso la vendita del Monza mentre la famig… La Stampa

L’apertura del testamento di Silvio Berlusconi dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset. Continuano i dialoghi per la vendita del Monza Calcio che interessa a Vaghelis Marinakis, proprietario del ...A tre settimane dalla morte di Silvio Berlusconi il suo testamento ancora non è stato aperto, con tutti gli equilibri che potrà sugellare in Fininvest e, a cascata, nella ...