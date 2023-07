Tesla - I primi 20 anni della Casa californiana - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 1 luglio 2023) Vent'fa, il 1 luglio del 2003, veniva fondata a San Carlos, in California, una nuovaautomobilistica, la. Nata come startup, sul modello di tante altre realtàSilicon Valley, quest'azienda è diventata nel decennio successivo un colosso dell'automotive, per molti la Apple delle quattro ruote. Del resto, ladi Elon Musk, principale investitore dal 2004, ha saputo raccogliere le attenzioni di pubblico e tecnici come punto di riferimento nel mondo dei veicoli a batterie, non di rado con soluzioni molto originali, persino eccentriche. E i dati di vendita le danno ragione: anche sulle strade italiane, dove le elettriche sono ancora una piccola percentuale del parco circolante, è oggi facile incontrare una, ancor più nei centri urbani. Ecco perché il nostro ...