Tennis | Wta Eastbourne | titolo alla statunitense Madison Keys

Grazie al nono successo in undici confronti diretti, Key ha conquistato il settimo trofeodella sua carriera. Kasatkina, invece, continua a inseguire il suo primo successo sull'erba nel circuito ...La vincente di questo incontro troverà al secondo turno - quasi sicuramente - la regina delmondiale Iga Swiatek. Elisabetta Cocciaretto , n.41, è stata sorteggiata al primo turno contro ...Giornata importante per ilitaliano . Oggi, all'ora di pranzo, va in scena in Germania la finalissima del Bad Homburg Open , torneo250 con un montepremi 259.303 dollari. I fari sono puntati sulla prestazione di ...

Diretta Wta Bad Homburg: segui la finale Bronzetti-Siniakova LIVE Corriere dello Sport

Eastbourne, 1 lug. – (Adnkronos) – Madison Keys si conferma campionessa nel torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 780.000 dollari). La statunitense, numero 25 del mondo, supera in finale la r ...La statunitense vince il titolo sull'erba inglese, il settimo in carriera: sconfitta all'ultimo atto la russa con il punteggio di 6-2, 7-6 (13) ...