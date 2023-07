Tennis | Wimbledon | per Sinner e Musetti esordio facile | bookie quotano il titolo dell' altoatesino

(Di sabato 1 luglio 2023) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Janniksi prepara a un primo turno sulla carta semplice a, che lo vedrà di fronte a Juan Manuel Cerundolo. Oltre a prendere confidenza con il torneo, l'obiettivosarà quello di chiudere rapidamente la faccenda e risparmiare energie per i prossimi turni. I betting analyst di Sisal, infatti, offrono a 1,28 il successo'azzurro in tre set, mentre una vittoria in quattro parziali vale 4,50 la posta. Un successo quindi scontato per, offerto a 1,02 su Stanleybet.it, mentre l'impresa'argentino paga 11 volte la posta. Anche per Lorenzosi prospetta unsemplice contro Juan Pablo Varillas: la vittoria del classe 2002 di Carrara si gioca a 1,04 su ...

News IntervisteDaniil Medvedev è uno dei tennisti più forti al mondo. Uno dei pochi presenti aad aver vinto un titolo dello Slam e un tennista che è stato anche numero uno al mondo. Il problema ...... tra Petra Kvitova e i campi in erba, in particolare quelli sacri di, sui quali ha ... La seconda ha inoltre messo in luce la capacità di ritrovare unpressoché perfetto dopo periodi di ...Matteo Arnaldi se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel primo turno di2023 , terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell' All England Lawn& Croquet Club di Londra . Esordio fattibile per il sanremese, che per la prima volta in carriera è ...

Wimbledon, tutto quello che c'è da sapere sul torneo del Grande Slam Sky Sport

Londra, 1 lug. – (Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara a un primo turno sulla carta semplice a Wimbledon, che lo vedrà di fronte a Juan Manuel Cerundolo. Oltre a prendere confidenza con il torneo, ...Mancano meno di 48 ore e poi Wimbledon prenderà ufficialmente il via. Quest'anno c'è grande attesa sia per il circuito maschile che quello femminile con Novak Djokovic e Elena Rybakina intenti a ...