Tennis | Wimbledon | esordio sul campo centrale per Sinner

(Di sabato 1 luglio 2023) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Sarà ilil teatro dell'di Jannik. L'altoatesino, testa di serie numero 8 del torneo, debutterà lunedì sul palcoscenico più importante dell'All England Club contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore del n. 19 al mondo Francisco. Gli organizzatori dei Championships hanno già svelato l'ordine di gioco di lunedì che prevede l'apertura sul, come di consueto, con il campione in carica. Djokovic, dunque, aprirà il programma contro Pedro Cachin, a seguire il match femminile tra Venus Williams ed Elina Svitolina e il match diin chiusura. Tra gli altri italiani, invece, giocherà lunedì anche Lorenzo Musetti contro il peruviano Juan Pablo Varillas, appena al terzo match in ...

Lorenzo da Carrara è invece alla terza partecipazione al main draw didove non ha ancora vinto un match (né un set): battuto da Hurkacz nel 2021 e da Fritz nel 2022. Il Next Gen toscano in ..., oggi sono in programma anche le due finali dei tornei Atp di Eastbourne e Maiorca: notizie e pronostici. Le finali Atp solitamente si giocano di domenica, ma conormai alle porte si ...Nelper fortuna non esistono vendette trasversali, di certo Jannik entrerà in campo pieno di voglia di riscatto, rivincita, rinascita dopo una stagione sul rosso che non è andata come si ...

Wimbledon, tutto quello che c'è da sapere sul torneo del Grande Slam Sky Sport

Londra, 1 lug. – (Adnkronos) – Sarà il campo Centrale il teatro dell’esordio a Wimbledon di Jannik Sinner. L’altoatesino, testa di serie numero 8 del torneo, debutterà lunedì sul palcoscenico più impo ...Il numero uno statunitense torna indietro con il tempo e parla di quei quarti di finale contro un Nadal acciaccato ...