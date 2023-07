Tennis | Djokovic | ' a Wimbledon voglio conquistare altri record'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Londra, 1 lug. - (Adnkronos) - Ha vinto più partite adi tutti gliTop 20 messi insieme. Ha vinto più Slam di chiunque altro nella storia del gioco, ha trascorso più settimane di chiunque altro al numero 1 del mondo. Ma Novaknon è ancora sazio. "Ho ancora fame di vittorie,Slam e" ha detto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio ai Championships. In quanto campione in carica in singolare maschile, avrà l'onore di giocare il primo match della prima giornata sul Centrale. Affronterà l'argentino Pedro Cachin. L'obiettivo è chiaro, vincere il 24mo major in carriera e arrivare a New York, per la seconda volta in carriera, con la possibilità di completare il Grande Slam. "Finché sento ...