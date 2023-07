Temptation Island | il filmato e il fidanzato va fuori di sé I compagni costretti a intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 1 luglio 2023)2023, c’è da scommettere che anche la seconda puntata sarà più che soddisfacente dal punto di vista degli ascolti. Sui social, da una settimana a questa parte, non si parla d’altro che delle coppie che abitano l’Is Morus Relais, dopo l’esordio che ha registrato numeri da capogiro. Una media di quasi 3,6 milioni di spettatori in prime time, per il 26% di share e picchi del 42% durante la messa in onda in seconda serata. E con questi dati il docu reality ha già superato gli ascolti registrati dal GFVip e da L’Isola dei famosi nel corso di questa ultima stagione tv. Le anticipazioni della seconda puntata di2023, che è in programma lunedì 3 luglio in prime time su Canale 5, sono già uscite. Un video in particolare, pubblicato poche ore fa, rivela che ci saranno nuovi colpi di scena ...